Американский банк State Street согласился выплатить 7,5 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушение антироссийских санкций в период с 2016 по 2020 годы. Эта выплата позволит банку избежать гражданского иска со стороны Министерства финансов США.
Согласно заявлению Министерства финансов, State Street согласился на досудебное урегулирование в связи с 38 выявленными нарушениями санкций, контролируемых Управлением по контролю за иностранными активами. Нарушения заключались в редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов, находящихся под действием антироссийских санкций.
Министерство финансов расценило эти нарушения как серьезные и отметило, что размер компенсации был определен с учетом того, что банк не раскрыл информацию о нарушениях добровольно. Выплата 7,5 миллионов долларов позволяет State Street избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства.
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