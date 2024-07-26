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Американский банк закроет долг перед США за нарушение антироссийских санкций
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Американский банк закроет долг перед США за нарушение антироссийских санкций

Американский банк State Street согласился выплатить 7,5 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушение антироссийских санкций в период с 2016 по 2020 годы. Эта выплата позволит банку избежать гражданского иска со стороны Министерства финансов США.

Согласно заявлению Министерства финансов, State Street согласился на досудебное урегулирование в связи с 38 выявленными нарушениями санкций, контролируемых Управлением по контролю за иностранными активами. Нарушения заключались в редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов, находящихся под действием антироссийских санкций.

Министерство финансов расценило эти нарушения как серьезные и отметило, что размер компенсации был определен с учетом того, что банк не раскрыл информацию о нарушениях добровольно. Выплата 7,5 миллионов долларов позволяет State Street избежать длительного и дорогостоящего судебного разбирательства.

Фото: commons.wikimedia.orgАгностикПроповедникиМалыш(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)

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