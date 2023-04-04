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  • Опубликована сегодня в 19:20

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете феминизма

Комитете по информационной политики Госдумы подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщил инициатор, депутат Олег Матвейчук.

По его словам, феминистки являются противниками СВО и активно распространяют фейковые новости о российской армии в социальных сетях.

На данный момент законопроект находится на оценке в комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству. В случае положительного результата заключения, законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

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