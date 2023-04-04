Комитете по информационной политики Госдумы подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. Об этом сообщил инициатор, депутат Олег Матвейчук.
По его словам, феминистки являются противниками СВО и активно распространяют фейковые новости о российской армии в социальных сетях.
На данный момент законопроект находится на оценке в комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству. В случае положительного результата заключения, законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Пекарь написал письмо президенту Франции о невозможности оплачивать счета за электричество
Французский пекарь из города Сент-Омер Кристоф Понсиль обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрон с просьбой о помощи в связи с огромными счетами за электричество.
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,6 млрд
Пентагон объявил о новой партии партии боеприпасов, вооружений и военной техники, которая вошла в очередной пакет американской военной помощи Украине стоимостью 2,6 млрд долларов.
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.
Жительница Чебаркуля пожаловалась в полицию на желто-синий забор рядом с домом
После жалобы женщины в Чебаркуле перекрасили забор у жилого дома, который ранее был окрашен в желто-синие цвета. Эти цвета были выбраны два года назад.