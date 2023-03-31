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  • Опубликована сегодня в 22:29

Муртазаева - победитель международного турнира по фехтованию на шпагах в Казани

По результатам международного турнира по фехтованию, проходящего в Казани, золотую медаль забрала россиянка Айзанат Муртазаева: в финальном поединке спортсменка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Рустамовой со счётом 15:10.

На турнир в столицу Татарстана также приехали спортсмены из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

Напомним, что Муртазаева является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио она заняла четвёртое место.

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