По результатам международного турнира по фехтованию, проходящего в Казани, золотую медаль забрала россиянка Айзанат Муртазаева: в финальном поединке спортсменка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Рустамовой со счётом 15:10.

На турнир в столицу Татарстана также приехали спортсмены из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

Напомним, что Муртазаева является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призёром чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио она заняла четвёртое место.