Игорь Коломойский признан террористом и экстремистом реестром Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил украинского олигарха Игоря Коломойского* в список лиц, признанных экстремистами и террористами, как указывается на официальном веб-сайте организации.

В этот реестр также внесены бывший лидер батальона "Айдар"** Сергей Мельничук*, бывший глава Министерства Внутренних Дел Украины Арсен Аваков*, украинский политик и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"*** Андрей Билецкий*, а также радикальный украинский политик Олег Ляшко*.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

*** Запрещенная в РФ террористическая организация.