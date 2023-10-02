Игорь Коломойский признан террористом и экстремистом реестром Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил украинского олигарха Игоря Коломойского* в список лиц, признанных экстремистами и террористами, как указывается на официальном веб-сайте организации.
В этот реестр также внесены бывший лидер батальона "Айдар"** Сергей Мельничук*, бывший глава Министерства Внутренних Дел Украины Арсен Аваков*, украинский политик и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"*** Андрей Билецкий*, а также радикальный украинский политик Олег Ляшко*.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
*** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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