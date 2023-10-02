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Игорь Коломойский признан террористом и экстремистом реестром Росфинмониторинга
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  • Опубликована сегодня в 19:26

Игорь Коломойский признан террористом и экстремистом реестром Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил украинского олигарха Игоря Коломойского* в список лиц, признанных экстремистами и террористами, как указывается на официальном веб-сайте организации.

В этот реестр также внесены бывший лидер батальона "Айдар"** Сергей Мельничук*, бывший глава Министерства Внутренних Дел Украины Арсен Аваков*, украинский политик и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, основатель запрещенной в России террористической организации "Азов"*** Андрей Билецкий*, а также радикальный украинский политик Олег Ляшко*.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

*** Запрещенная в РФ террористическая организация.

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