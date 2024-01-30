В Госдуме рассматривают возможность возвращения практики обрусения

Для преодоления демографического кризиса и увеличения населения России, депутат Госдумы Евгений Федоров предложил возродить практику обрусения, применявшуюся в Российской империи. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он подчеркнул, что ключевым элементом этой технологии являются особенности русской национальности, которая формируется через язык и культурно-историческую общность, а не через этническую принадлежность.

По мнению Федорова, российским властям стоит активизировать миграционные потоки, направленные на привлечение русскоговорящих граждан. Он также высказал мнение о необходимости восстановления территориальных границ страны в соответствии с итогами Второй мировой войны и увеличения численности населения в течение всей истории развития страны.

По предварительным данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составило 146 миллионов 203 тысячи 613 человек, и хотя ведомство отметило снижение этого показателя, депутат призывает к активным шагам для изменения текущей демографической ситуации.