"Это часть заговора": депутат Федоров объяснил свой комментарий в адрес Кадырова происками агентов ЦРУ

Депутат Государственной Думы, лидер движения "НОД" и большой любитель конспирологии Евгений Фёдоров обвинил агентов ЦРУ в том, что они оскорбляют от его имени главу Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее депутат Евгений Федоров в своем Telegram-чате назвал главу Чечни Рамзана Кадырова "дураком".

Изначально в чате обсуждали ношение российскими военными бороды — в последнее время законодатели нередко рассуждают на эту темы. На волнующую темы высказался и главный конспиролог "Единой России" и лидер движения "НОД".

Позже Федоров поспешил оправдаться, рассказав, что комментарий не настоящий, а его распространением занимаются агенты ЦРУ.

"Это часть какого-то процесса — заговора, провокации", - заявил депутат.

Федоров считается себя целью "всесильных агентов ЦРУ". Депутатом Государственной Думы Федоров стал в 1993 году, и более 20 лет заседает в Думе. Однако известен он своими конспирологическими теориями, в которых постоянно фигурируют агенты США. По мнению депутата, американские разведчики пишут законы в Госдуме, за которые заставляют голосовать. При этом Федоров считает, что он тоже голосует под руководством Соединенных Штатов.

Ранее Федоров предлагал принять закон об отмене независимости Литвы с присоединением к РФ.