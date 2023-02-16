В университете Делавэра, где учился нынешний президент США Джо Байден, сотрудники федерального бюро расследований (ФБР) провели два обыска по делу о ненадлежащем хранении секретных документов лидером страны. По итогу "поисков" были изъяты некоторые материалы, которые на данный момент изучаются в ведомстве, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По словам доверенного лица, проверка университетской библиотеки длилась на протяжении нескольких недель при согласовании и сотрудничестве адвокатов Байдена.