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  • Опубликована сегодня в 9:34

В университете Делавэра сотрудники ФБР провели обыск по делу о секретных бумагах Байдена

В университете Делавэра, где учился нынешний президент США Джо Байден, сотрудники федерального бюро расследований (ФБР) провели два обыска по делу о ненадлежащем хранении секретных документов лидером страны. По итогу "поисков" были изъяты некоторые материалы, которые на данный момент изучаются в ведомстве, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По словам доверенного лица, проверка университетской библиотеки длилась на протяжении нескольких недель при согласовании и сотрудничестве адвокатов Байдена.

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