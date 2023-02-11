Сотрудники ФБР в ходе "осмотра" дома бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружили еще один секретный документ. Как сообщает советник американского политика Девина О'Мэлли телеканалу NBC News, "министерство юстиций завершило тщательный обыск, который длился пять часов". Напомним, что Пенс и его команда юристов дали своё согласие на проверку дома.
"Вице-президент поручил своим юристам продолжать сотрудничество с соответствующими органами и быть полностью открытыми до завершения процесса", - отмечает советник Пенса
Ранее стало известно, что сотрудники ФБР 10 февраля прибыли в дом бывшего вице-президента США с целью проведения обыска на обнаружение материалов под грифом "секретно".
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