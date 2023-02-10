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  • Опубликована сегодня в 19:44

Politico: ФБР проводит обыск в доме Пенса

На данный момент сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса, чтобы провести обыск. Такая информация появилась в газете Politico со ссылкой на сотрудника полиции на месте событий.

Издание также уточняет, что органы внутренней разведки, с согласия политика, проверяют, не остались ли у него дома секретные материалы

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