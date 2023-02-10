На данный момент сотрудники ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Майка Пенса, чтобы провести обыск. Такая информация появилась в газете Politico со ссылкой на сотрудника полиции на месте событий.
Издание также уточняет, что органы внутренней разведки, с согласия политика, проверяют, не остались ли у него дома секретные материалы
Черногория передала Украине военную помощь более чем на €10 млн
Балканская страна наделила Киев военной экипировкой, техникой и некоторыми боевыми припасами
Пушилин: у Рината Ахметова больше нет имущества в Донбассе
Врио главы ДНР также сообщил, что в собственность государства переходят владения, ранее принадлежавшие другим "негодяям"
Путин поблагодарил российских дипломатов за недопущения изоляции России
Путин поздравил работников МИД с их профессиональным праздником
Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля
Во время послания будут обсуждаться вопросы СВО, экономики, социальной сферы