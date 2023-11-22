Врач Волкова перечислила продукты, которые вредят печени и сосудам

Врач Елена Волкова подчеркнула, что определенные виды жиров могут негативно влиять на здоровье, вызывая повышение уровня "плохого" холестерина. Она отметила, что жиры являются неотъемлемой частью здорового питания, и полностью отказываться от них не следует. Однако важно осознавать, что этот компонент может быть как полезным, так и вредным. Врач подчеркнула, что наибольший вред здоровью приносят трансжиры, и рекомендует избегать продуктов, содержащих маргарин, пальмовое масло и модифицированный растительный жир. Они часто встречаются в фастфуде, чипсах и колбасных изделиях.

Елена Волкова подчеркнула, что необходимо сохранять баланс и избегать чрезмерного потребления продуктов, содержащих насыщенные жиры животного происхождения. Врач отметила, что не стоит бояться жиров в общем, и важно уметь выбирать полезные источники жиров. Она выделила такие продукты, как орехи, масло, урбеч из семечек, морская рыба и авокадо, как источники полезных жиров.