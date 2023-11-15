Ученые обнаружили, что люди с ожирением сжигают менее энергии в течение дня

Новое исследование свидетельствует о влиянии веса на процессы энергопотребления организма и временные рамки этого воздействия.

Исследование, проведенное на Университете здоровья и науки штата Орегон, выявило, что у лиц с нормальным весом активность потребления энергии выше в периоды дня, когда большинство людей активны и принимают пищу. В то время как у лиц с ожирением наблюдается увеличение энергопотребления в ночные часы, когда большинство населения находится в состоянии сна. Днем у людей с ожирением также отмечается повышенный уровень инсулина — признак усиленного усвоения организмом глюкозы, представляющей собой источник энергии в виде сахара.

Расписание сна, приема пищи и физических нагрузок также оказывает влияние на общее состояние здоровья, либо соответствуя естественным биологическим ритмам организма, либо противореча ему. В течение каждых 24 часов в организме происходит множество изменений, регулируемых внутренними часами человеческого тела. Эти изменения обычно происходят в определенные часы суток, чтобы максимально удовлетворить потребности организма на каждом этапе.

"Удивительно было узнать, насколько разнятся временные рамки энергопотребления у людей с ожирением. Однако мы не можем с уверенностью сказать, почему это происходит. Возможно, сниженное энергопотребление в течение дня способствует развитию ожирения, или же является результатом уже существующей проблемы", — отметил первый автор исследования Эндрю Макхилл.