Врач Шупарский: постоянная усталость может указывать на серьезные болезни

Врач-эндокринолог, доктор Степан Шупарский, подчеркивает, что частые проявления общей слабости и усталости, часто связываемые с активным образом жизни и стрессом, могут также указывать на серьезные проблемы со здоровьем, особенно в области эндокринной системы. Пациенты, как отмечает врач, часто обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, так как симптомы эндокринных нарушений могут быть неприметными.

Шупарский подчеркивает, что симптомы, такие как выпадение волос и сухость кожи, могут быть отнесены к сезонным изменениям или дефициту витаминов, но они также могут свидетельствовать о проблемах с эндокринной системой. Общая слабость, хотя и неспецифичный признак, по словам врача, часто сопровождает эндокринные заболевания.

Врач выделяет сахарный диабет как одно из наиболее известных эндокринных нарушений, при котором общей слабости могут сопутствовать другие симптомы, такие как частые посещения туалета, жажда и зуд кожи. Эти признаки, отмечает Шупарский, могут указывать на начальную стадию сахарного диабета.