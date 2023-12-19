Препарат на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) признан редакцией Science прорывом года

Этот препарат борется с ожирением, чему уделяется особое внимание в связи с распространенностью избыточного веса в США и Европе. Препарат показал значительную потерю веса и дополнительные медицинские выгоды, такие как ослабление симптомов сердечной недостаточности и снижение риска сердечных приступов и инсультов.
Редакция также выделила еще девять прорывов года, включая исследования изменений климатических условий, новую вакцину от малярии, лекарство от болезни Альцгеймера и использование искусственного интеллекта для прогнозирования погоды, сообщает Российская Газета.
Time: Запад не собирался поставлять Киеву оружие для превосходства над Россией
Западные страны никогда не планировали предоставлять Киеву мощное вооружение, способное обеспечить Вооруженным силам Украины преимущество в конфликте с Россией.
В США мать помогла дочке выйти из комы удивительным способом
В удивительной истории, рассказанной журналом People, 41-летняя Дженнифер Флюэллен из штата Мичиган преодолела пятилетнюю кому благодаря уникальному методу ее матери, Пегги Минс. После аварии в сентябре 2017 года, Дженнифер лежала без сознания, но несмотря на это, ее мать регулярно навещала ее, не теряя надежды.
В Москве разработали линейку промышленных мини компьютеров
Московские разработчики создали новую линейку промышленных компьютеров, которые заменяют иностранные аналоги. Эти компьютеры предназначены для управления системами на производстве, включая интерактивные панели и сбор и передачу данных на промышленных объектах.
Российские ученые разработали теорию, которая позволит усилить связи в квантовом компьютере
Российские физики разработали теорию для усиления связей в квантовых компьютерах. Модель описывает передачу энергии между квантовыми системами, что может улучшить связи между кубитами и работу квантовых сенсоров.