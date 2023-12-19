Препарат на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) признан редакцией Science прорывом года

Этот препарат борется с ожирением, чему уделяется особое внимание в связи с распространенностью избыточного веса в США и Европе. Препарат показал значительную потерю веса и дополнительные медицинские выгоды, такие как ослабление симптомов сердечной недостаточности и снижение риска сердечных приступов и инсультов.

Редакция также выделила еще девять прорывов года, включая исследования изменений климатических условий, новую вакцину от малярии, лекарство от болезни Альцгеймера и использование искусственного интеллекта для прогнозирования погоды, сообщает Российская Газета.