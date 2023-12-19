Хроническое воспаление, вызванное жировой тканью, приводит к набору веса и изменению обмена веществ

Эндокринный орган, представленный жировой тканью, может способствовать быстрому старению организма, выделяя вещества воспалительного характера, что может вызвать серьезные заболевания. Ожирение, как результат, часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми проблемами, увеличивая сложность протекания онкологии.

Врач-эндокринолог Светлана Родионова подчеркивает, что каждый лишний килограмм негативно сказывается на суставах, особенно если вес человека превышает 100 кг. Современная тактика лечения ожирения сосредотачивается на уменьшении метаболических нарушений и решении гормональных проблем. Врач рекомендует постепенное снижение веса под постоянным наблюдением медицинского специалиста, сообщает Юность Сибири.