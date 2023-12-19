Хроническое воспаление, вызванное жировой тканью, приводит к набору веса и изменению обмена веществ

Эндокринный орган, представленный жировой тканью, может способствовать быстрому старению организма, выделяя вещества воспалительного характера, что может вызвать серьезные заболевания. Ожирение, как результат, часто ассоциируется с сердечно-сосудистыми проблемами, увеличивая сложность протекания онкологии.
Врач-эндокринолог Светлана Родионова подчеркивает, что каждый лишний килограмм негативно сказывается на суставах, особенно если вес человека превышает 100 кг. Современная тактика лечения ожирения сосредотачивается на уменьшении метаболических нарушений и решении гормональных проблем. Врач рекомендует постепенное снижение веса под постоянным наблюдением медицинского специалиста, сообщает Юность Сибири.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
"Авто Года в России" опросила россиян о надежности автомобилей
Российские водители, с опытом владения разными марками, ассоциируют надежность преимущественно с Японией (61,3%) и Германией (25,7%). Россияне считают российские, китайские и французские автомобили наименее надежными (50,3%, 21,8%, и 14,3% соответственно).
Ученые назвали количество сахара, которое можно добавлять в кофе или чай без вреда для здоровья
Исследование Лейденского университета продолжавшееся 32 года и включавшее более трех тысяч участников, опровергло предположение о потенциально вредном воздействии сахара в чае или кофе на здоровье человека.