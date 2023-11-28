Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением

Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.

В материале отмечается, что вариант гена, способствующий регулированию массы тела, может представлять новый метод по борьбе с ожирением. Ученые выяснили, что мутация данного гена влияет на активацию и деактивацию функций других генов в гипоталамусе. Исследователи, включая Ребекку Дамбелл, подчеркивают, что впервые продемонстрирована роль этого гена в изменении роста и энергетического баланса, что может открыть новые перспективы для методов похудения.

Эксперименты на мышах показали, что особи с мутированным геном весили на 20% меньше и употребляли на 12% меньше корма по сравнению с мышами без данного гена. Также у мышей с мутацией отмечался более низкий уровень инсулина и лептина — гормона, регулирующего массу тела. Исследователи считают, что более глубокое изучение этого гена может помочь понять, почему некоторые люди имеют меньшую предрасположенность к набору веса.