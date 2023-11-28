Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 88,6102
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.11.2023 : 97,0659
Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:42

Ученые выяснили, что редкая мутация гена может оказать помощь в борьбе с ожирением

Эта мутация гена ZFHX3, которая встречается всего лишь у 4% населения, регулирует массу тела и оказывает влияние на участок мозга гипоталамус, ответственного за аппетит, голод и жажду.

В материале отмечается, что вариант гена, способствующий регулированию массы тела, может представлять новый метод по борьбе с ожирением. Ученые выяснили, что мутация данного гена влияет на активацию и деактивацию функций других генов в гипоталамусе. Исследователи, включая Ребекку Дамбелл, подчеркивают, что впервые продемонстрирована роль этого гена в изменении роста и энергетического баланса, что может открыть новые перспективы для методов похудения.

Эксперименты на мышах показали, что особи с мутированным геном весили на 20% меньше и употребляли на 12% меньше корма по сравнению с мышами без данного гена. Также у мышей с мутацией отмечался более низкий уровень инсулина и лептина — гормона, регулирующего массу тела. Исследователи считают, что более глубокое изучение этого гена может помочь понять, почему некоторые люди имеют меньшую предрасположенность к набору веса.

Мир

ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша

ААНИИ сообщает, что крупнейший в мире айсберг, А23а может в ближайшее время разрушиться в море Скоша

По информации Центра ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института, айсберг в течение следующего месяца попадет в море Скоша, где столкнется с воздействием ветра, волн и теплых океанических вод, что приведет к его разрушению.

Читать полностью
Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана

Крупнейший айсберг на Земле вынесло в открытые воды Южного океана

Крупнейший в мире айсберг A23а в результате дрейфа выбросило в открытые воды Южного океана во вторник.

Читать полностью

Общество

Онколог объяснил, как алкоголь влияет на лечение химиотерапией

Онколог объяснил, как алкоголь влияет на лечение химиотерапией

Бокал вина может стать исключением во время курса химиотерапии, однако рекомендуется проконсультироваться с врачом перед этим шагом.

Читать полностью
Стало известно, что приобретали россияне в ходе ноябрьских распродаж

Стало известно, что приобретали россияне в ходе ноябрьских распродаж

В дни акций с максимальными скидками спрос россиян на различные товары увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 12% — предыдущего.

Читать полностью

Новости