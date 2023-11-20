Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион выступила с обвинением в сторону Путина. Как считает бывшая политик, президент России виновен в том, что ее уволили с с кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Национального университета «Львовская политехника». Заявление Фарион опубликовала на своем YouTube-канале.

На данный момент в отношении Фарион уже заведено уголовное производство - мотивом стали критичные высказывания о русскоязычных граждан в армии. Однако это не мешает политику считать увольнение «провокацией ФСБ».

Также в выступлении Фарион высказала мнение о том, что Владимир Путин выразит за ее увольнение особую благодарность руководству ВУЗа.