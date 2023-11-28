Бастрыкин запросил доклад по делу падения девочки из окна школы в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал запрос на предоставление отчёта о ходе проверки, связанной с происшествием, когда девочка упала из окна школы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В официальном заявлении говорится: "Глава СК России запрашивает отчёт о ходе проверки инцидента в одной из московских школ", сообщает ТАСС.
Отмечается, что ход расследования данного инцидента находится под строгим контролем в центральном аппарате ведомства. Ранее стало известно, что в центре Москвы школьница выпала из окна школы во время игры. Ребёнок был госпитализирован, и на данный момент её жизни ничего не угрожает.
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