Семья россиян, летевших на разбившемся в Афганистане самолете Falcon, по предварительным данным, погибла, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Частный самолет Falcon, выполнявший рейс из Таиланда в подмосковный аэропорт Жуковский, разбился вечером 20 января в труднодоступной горной местности на северо-востоке Афганистана. В момент крушения на борту находились шестеро человек, в том числе четыре члена экипажа и двое пассажиров. Один из выживших смог добраться до ближайшего населенного пункта и попросить о помощи. К месту крушения прибыли представители афганских ВВС и доставили пострадавших в безопасное место после сложной спасательной операции. Стал известно, что в авиакатастрофе выжили четыре человека. Утром в понедельник, 22 января, появилась уточненная информация о гибели двоих пассажиров самолета Falcon — это граждане России Анатолий и Анна Евсюковы.
Анатолий Евсюков — предприниматель из Волгодонска, вместе с супругой он отправился на отдых в Таиланд. Там Анна Евсюкова почувствовала себя плохо, ей потребовалась госпитализация. Усилия местных врачей не принесли результата, состояние заболевшей ухудшалось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Специалисты порекомендовали перевезти женщину в Россию для дальнейшего оказания медицинской помощи. С этой целью был организован санитарный рейс самолета Falcon 10. Он успешно вылетел из аэропорта в Паттайе, дозаправился в индийском аэропорту в Гае и взял курс на Ташкент, где планировалось произвести еще одну дозаправку. Вечером в субботу, 20 января, борт перестал выходить на связь и пропал с радаров. В этот момент он находился над территорией Афганистана.
Следственный комитет возбудил по факту крушения разбившегося в Афганистане борта уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Среди причин, которые могли привести к крушению, специалисты называют отказ двигателей, а также неправильные расчеты необходимого для полета объема топлива.
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