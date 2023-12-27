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В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце
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  • Опубликована сегодня в 20:20

В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце

Певица Вика Цыганова потеряла сознание и упала в обморок после участия в спектакле-сказке для детей из новых регионов, проведенном в Кремлевском дворце, сообщает Telegram-канал Mash. Артистку пригласили поздравить детей из ДНР после представления. Когда артисты завершили выступление и ушли с поклона, охрана объявила окончание мероприятия и начала провожать посетителей. В результате Цыганова почувствовала дискомфорт из-за высокого давления. Очевидцы помогли ей устоять на ногах, предотвратив падение.

Ранее артистка выражала недовольство содержанием программы "Новогодний голубой огонек" и заявила о намерении не смотреть традиционное представление, высказывая критику к участию в нем артистов, не вызывающих искреннего восхищения за последние 20 лет.

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