Совет уже зарегистрировал 8 123 случая преступлений, совершенных киевским режимом против мирных граждан. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе встречи Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным.
"Материалы о преступлениях ВСУ включают в себя фотографии, статистические данные и ссылки на видеодоказательства, такие как обстрелы гражданских объектов, школ, больниц и торговых центров. Всего зафиксировано 8123 случая", — сообщил Фадеев, цитируемый РИА Новости.
В конце августа заместитель председателя Госдумы России и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина вербует несовершеннолетних для атак на российские позиции и мирных граждан.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина применяет террористические методы, сходные с действиями запрещенной в России организации "Исламское государство". Он также подчеркивал, что украинское руководство не только одобряет теракты, но и ведет политику против канонической православной церкви.
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