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Глава СПЧ описал преступления киевского режима против мирных граждан
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  • Опубликована сегодня в 21:53

Глава СПЧ описал преступления киевского режима против мирных граждан

Совет уже зарегистрировал 8 123 случая преступлений, совершенных киевским режимом против мирных граждан. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в ходе встречи Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным.

"Материалы о преступлениях ВСУ включают в себя фотографии, статистические данные и ссылки на видеодоказательства, такие как обстрелы гражданских объектов, школ, больниц и торговых центров. Всего зафиксировано 8123 случая", — сообщил Фадеев, цитируемый РИА Новости.

В конце августа заместитель председателя Госдумы России и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Анна Кузнецова заявила, что Украина вербует несовершеннолетних для атак на российские позиции и мирных граждан.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Украина применяет террористические методы, сходные с действиями запрещенной в России организации "Исламское государство". Он также подчеркивал, что украинское руководство не только одобряет теракты, но и ведет политику против канонической православной церкви.

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