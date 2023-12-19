Ученые Пермского Политеха успешно обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками, предоставляя промышленникам возможность оптимизировать процессы работы на заводах. Новый искусственный интеллект способен оперативно выявлять изменения в теплотворной способности топливного газа, предотвращая зарастание и забивание стенок топочной камеры нагаром, а также регулируя количество выделяющегося тепла при сгорании газа.
Это позволяет максимально эффективно и без перебоев управлять работой газовых горелок, применяемых в промышленности для сварки, резки материалов, а также в работе котлов и печей, сообщает Ura.Ru.
Исследователи опровергли связь использования гаджетов детьми с развитием аутизма
Исследование, проведенное израильскими учеными университета Ариэля и опубликованное в Journal of the American Medical Association (JAMA), опровергло связь между длительным использованием гаджетов детьми и развитием аутизма.
Члены ЕС допускают провальные результаты НАТО из-за помощи Украине
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники.
Специалисты создали новые кристаллы для лечения нейродегенеративных заболеваний
Специалисты из Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" синтезировали кристаллы нового гибридного материала, перспективного для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер, Паркинсон и шизофрения.
Китайские ученые изучили ядро Земли
Китайские исследователи изучили явление внутреннего ядра Земли (ICW) и подтвердили его периодическое движение с циклом в 8,5 лет. Это колебание обнаружено в изменениях положения полюсов и длительности дня, а также связано со статическим наклоном в 0,17 градусов между внутренним ядром и мантией.