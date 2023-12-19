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Ученые Пермского Политеха успешно обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками
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  • Опубликована сегодня в 14:21

Ученые Пермского Политеха успешно обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками

Ученые Пермского Политеха успешно обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками, предоставляя промышленникам возможность оптимизировать процессы работы на заводах. Новый искусственный интеллект способен оперативно выявлять изменения в теплотворной способности топливного газа, предотвращая зарастание и забивание стенок топочной камеры нагаром, а также регулируя количество выделяющегося тепла при сгорании газа.

Это позволяет максимально эффективно и без перебоев управлять работой газовых горелок, применяемых в промышленности для сварки, резки материалов, а также в работе котлов и печей, сообщает Ura.Ru.

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