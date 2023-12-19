Ученые Пермского Политеха успешно обучили нейросеть управлять промышленными газовыми горелками, предоставляя промышленникам возможность оптимизировать процессы работы на заводах. Новый искусственный интеллект способен оперативно выявлять изменения в теплотворной способности топливного газа, предотвращая зарастание и забивание стенок топочной камеры нагаром, а также регулируя количество выделяющегося тепла при сгорании газа.

Это позволяет максимально эффективно и без перебоев управлять работой газовых горелок, применяемых в промышленности для сварки, резки материалов, а также в работе котлов и печей, сообщает Ura.Ru.