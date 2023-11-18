Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана совместно с Агентством по финансовому мониторингу, при участии Министерства иностранных дел и Интерпола республики, доставили из Германии в страну гражданку Казахстана, подозреваемую в причастности к преступной группе, связанной с операциями букмекерской конторы "Olimp", сообщает ТАСС.

"В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 млрд тенге [$187,8 млн]", — отмечено в официальном заявлении.

В отношении женщины было инициировано досудебное расследование, после чего она была объявлена в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.