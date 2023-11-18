Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 89,1237
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.11.2023 : 96,7692
В Казахстан экстрадирована подозреваемая в организации азартных игр
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 10:34

В Казахстан экстрадирована подозреваемая в организации азартных игр

Сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана совместно с Агентством по финансовому мониторингу, при участии Министерства иностранных дел и Интерпола республики, доставили из Германии в страну гражданку Казахстана, подозреваемую в причастности к преступной группе, связанной с операциями букмекерской конторы "Olimp", сообщает ТАСС.

"В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86,7 млрд тенге [$187,8 млн]", — отмечено в официальном заявлении.

В отношении женщины было инициировано досудебное расследование, после чего она была объявлена в международный розыск. В мае она была задержана на территории Германии.

"В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Астаны", — пояснили в Генпрокуратуре.

Мир

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы

Армия Израиля дала всего час на эвакуацию людей из больницы "Аш-Шифа"

Израильские военные предоставили всего один час на эвакуацию персонала, пациентов и внутренне перемещенных граждан из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Читать полностью
Объем торговли между КНР и Украиной снизился в январе - октябре

Объем торговли между КНР и Украиной снизился в январе - октябре

Объем торговли между Китаем и Украиной сократился на 14% в период с января по октябрь по сравнению с предыдущим годом, составив $5,67 млрд.

Читать полностью

Общество

Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Стоимость дороги между Новокузнецком и Междуреченском составит 30 млрд рублей

Строительство автодороги протяженностью 45 км между Новокузнецком и Междуреченском с обходом Мысков в Кемеровской области оценивается в 30 млрд рублей.

Читать полностью
Около 2,8 млн россиян протестировали федеральную платформу ДЭГ

Около 2,8 млн россиян протестировали федеральную платформу ДЭГ

Более 2,8 миллионов россиян приняли участие в испытаниях федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Читать полностью

Новости