Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов. Об этом сообщило в Минторговли страны.
"Это решение правительство приняло в связи с международной ситуацией вокруг Украины и является вкладом Японии в международные усилия", — заявили официальные представители ведомства.
Также в черный список поставок попали ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа.
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