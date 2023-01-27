Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и препаратов. Об этом сообщило в Минторговли страны.

"Это решение правительство приняло в связи с международной ситуацией вокруг Украины и является вкладом Японии в международные усилия", — заявили официальные представители ведомства.

Также в черный список поставок попали ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа.