Запрещенные к экспорту в Россию японские машины подорожали на 27% за полгода

Средняя цена подержанных японских автомобилей, не ограниченных запретом на экспорт в Россию, за последние шесть месяцев выросла на 21%. Автомобили, подпадающие под запрет японских властей, подорожали за тот же период на 20%, а новые автомобили в той же категории подорожали на 27%. Эти данные представлены в исследовании автомобильного портала "Дром", о котором сообщают "Известия".
Стоимость "почти новых" автомобилей без пробега по России выросла на 27%, увеличившись с 1,74 млн рублей до 2,2 млн рублей. Заметно, что стоимость подержанных "проходных" и подпадающих под санкции автомобилей увеличилась практически одинаково, как указала аналитика "Дрома" Татьяна Макеева.
В июне 2023 года средняя стоимость автомобилей, которые не попали в категорию запрещенных, составляла 580 тыс. рублей, а в ноябре этот показатель увеличился до 703 тыс. рублей. Средняя цена подержанных автомобилей из категории запрещенных в тот же период выросла с 1,47 млн рублей до 1,77 млн рублей.
Япония с 9 августа 2023 года запретила экспорт в Россию автомобилей с рабочим объемом двигателя более 1,9 литра.
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