Произошел взрыв в Кременчуге на промышленном объекте

Взрыв, который произошел в городе Кременчуге Полтавской области, предположительно имел место на промышленном объекте, по информации предоставленной главой Полтавской областной администрации Филиппом Прониным. В своем Telegram-канале он уточнил, что звуки, услышанные в городе, связаны именно с этим инцидентом.

Филипп Пронин также подчеркнул, что на месте происшествия уже работают соответствующие службы, которые расследуют обстоятельства взрыва. Глава областной администрации призвал к сохранению спокойствия среди населения, сообщает ТАСС.

По предварительной информации украинского издания "Страна", взрыв в Кременчуге был зафиксирован, однако детали произошедшего пока не были предоставлены. Важно отметить, что в Полтавской области на данный момент не объявлена воздушная тревога.