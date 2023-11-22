Reuters: взрыв на границе с США мог произойти по неосторожности водителя

По информации из источников, возможно, что взрыв на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду, был вызван неосторожностью водителя. Эту информацию сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
По данным СМИ, автомобиль, двигавшийся из Канады в США через Ниагарский водопад, взорвался, в результате чего погибли два человека в автомобиле, а пограничный охранник получил ранения.
Расследование инцидента возглавляет ФБР.
На месте взрыва автомобиля на Радужном мосту был обнаружен портфель, в котором, возможно, находилось взрывное устройство, сообщал телеканал ABC News.
Радужный мост временно закрыт для движения. Кроме того, канадскими властями были закрыты еще три ближайших к нему пограничных контрольно-пропускных пункта.
Про произошедший взрыв был проинформирован премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах с США. Президента США Джо Байдена также проинформировали о взрыве автомобиля.
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