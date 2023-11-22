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Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за мощного взрыва
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  • Опубликована сегодня в 0:30

Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за мощного взрыва

Мост через Ниагарский водопад был закрыт из-за сильного взрыва, сообщает ABC News со ссылкой на данные местной администрации и ФБР.

По информации от мэрии Ниагара-Фолс, произошел инцидент с участием автомобиля. В настоящее время на месте происшествия видно задымление, и зафиксированы повреждения в районе пограничного пункта.

В материале указывается, что на американской части моста прогремел мощный взрыв. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

Дополнительной информации о событии на данный момент нет.

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