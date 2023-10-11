Путин заявил, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках»

Президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", что никто не расследует взрывы на трубопроводах "Северный поток", несмотря на то, что они являются явными актами международного терроризма при поддержке государства. Он выразил свое убеждение, что такие действия не могли бы быть осуществлены без помощи на государственном уровне.

Путин также выразил свое удивление позицией некоторых стран в ответ на инциденты. Сообщается, что Россия подавала апелляции с предложением принять участие в расследовании, но эти предложения были проигнорированы. Президент подчеркнул необходимость тщательного расследования этих инцидентов.