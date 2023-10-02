По мнению британской полиции, взрыв, который произошел недалеко от поселка Ярнтон в 6 километрах к северо-западу от Оксфорда, предположительно, был вызван ударом молнии. Согласно информации, опубликованной на официальной странице местного полицейского управления в социальных сетях, в результате этого происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.
С целью обеспечения безопасности полицейские временно закрыли шоссе A40, которое проходит рядом с заводом компании Severn Trent, специализирующейся на очистке воды и производстве биогаза из пищевых и растительных отходов. Местных жителей просят оставаться в своих домах, закрыв окна, и не пытаться приближаться к месту пожара.
Ярко сверкающие пламя и его отражение на ночном небе были видны на многие километры от Ярнтона. Жители Оксфорда сообщали о сильном взрыве и разместили в социальных сетях видеоролики, на которых отчетливо видно, как пламя взмывается к небу.
В Норвегии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией
Вступивший в силу запрет на въезд на территорию Норвегии автомобилей с российской регистрацией был заранее объявлен министерством иностранных дел королевства.
Кулеба заявил, что Украина рассматривает только "первосортное" членство в ЕС
Украина стремится к полноправному членству в Евросоюзе, и других альтернативных вариантов интеграции не рассматривает.
На Камчатке отменены школьные занятия первой смены
Учебные занятия для учащихся первой смены в школах Петропавловска-Камчатского были отменены из-за приближения охотоморского циклона к побережью Камчатки.
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,03-1,53%
На начало торгов в понедельник российский рынок акций выглядел обнадеживающе, однако к закрытию дня проявил негативную динамику.