По мнению британской полиции, взрыв, который произошел недалеко от поселка Ярнтон в 6 километрах к северо-западу от Оксфорда, предположительно, был вызван ударом молнии. Согласно информации, опубликованной на официальной странице местного полицейского управления в социальных сетях, в результате этого происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.

С целью обеспечения безопасности полицейские временно закрыли шоссе A40, которое проходит рядом с заводом компании Severn Trent, специализирующейся на очистке воды и производстве биогаза из пищевых и растительных отходов. Местных жителей просят оставаться в своих домах, закрыв окна, и не пытаться приближаться к месту пожара.

Ярко сверкающие пламя и его отражение на ночном небе были видны на многие километры от Ярнтона. Жители Оксфорда сообщали о сильном взрыве и разместили в социальных сетях видеоролики, на которых отчетливо видно, как пламя взмывается к небу.