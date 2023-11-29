«Автостат»: на 33,7 % выросли траты россиян на подержанные автомобили

По итогам октября суммарные траты россиян на подержанные автомобили увеличились на 33,7 процента в годовом выражении и достигли уровня в 518 миллиардов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитиков "Открытие авто" и агентства "Автостат".

Однако по сравнению с сентябрем, траты в октябре снизились на 2,4 процента. За первые десять месяцев 2023 года суммарные траты на подержанные автомобили в России составили 4,84 триллиона рублей.

Наибольшую долю в структуре продаж вторичного авторынка занимают машины возрастом десять лет и старше. В октябре на автомобили этой категории было потрачено 200,5 миллиарда рублей, что составляет 38,7 процента от всех затрат на подержанные автомобили. Затраты на более "молодые" машины (до пяти лет) составили 161 миллиард рублей, а на автомобили возрастом от пяти до девяти лет — 156,5 миллиарда рублей.