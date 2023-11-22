В Царском Селе стартовала главная выставка года под названием "Ярче солнца"

Этот выставочный проект посвящен 20-летию завершения воссоздания Янтарной комнаты, процесс которого занял почти четверть века. Впервые музей представил практически полную янтарную коллекцию, ставшую самой крупной в России и одной из наиболее крупных в Европе.

Экспозиция охватывает период с XVII по XX век, представляя более 100 экспонатов. Посетители смогут ознакомиться с шедеврами янтарного искусства, погрузиться в атмосферу мастерской, насладиться пением канарейки и почувствовать себя на Куршской косе.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова поделилась:

"Эта выставка, в некотором смысле, представляет собой биографию Янтарной комнаты: от момента ее создания до второго воплощения. Это своеобразный гимн мастерству и мастерам, рассказ о долгом и трудном пути воссоздания этого шедевра. И это своего рода благодарность нашей самой яркой звезде, за ради встречи с которой люди готовы предпринимать долгие путешествия на самолетах и поездах дальнего следования".

Выставка включает в себя уникальные изделия из янтаря, а архитектурное оформление было создано Анной Ильиной. Экспозиция будет открыта для посещения до 4 февраля 2024 года в Екатерининском дворце, сообщает Газета Культура.