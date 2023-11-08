На выставке "Россия" ребенок стал 500-тысячным посетителем и выиграл путешествие

Семилетний Матвей из Ростова-на-Дону стал 500-тысячным посетителем Международной выставки-форума "Россия" и получил в качестве приза двухдневную поездку в Санкт-Петербург в сопровождении своей семьи, сообщает РИА Новости.

Мероприятие прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продолжит свою работу до 12 апреля 2024 года и привлечет участие 89 регионов, 22 федеральных органов исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций, представивших в общей сложности 131 экспозицию.