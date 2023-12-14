Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.12.2023 : 89,8926
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.12.2023 : 96,95
Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:47

Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия

Кардиолог Ксения Ерусланова подчеркнула, что физическая активность является ключом к долголетию, благотворно влияя на здоровье. Даже небольшое движение лучше, чем его отсутствие, и рекомендуется повышать интенсивность физической активности для достижения оптимальных результатов.

Эксперт отметила, что физическая активность эффективно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, гипертонии, диабета и других проблем. Регулярные упражнения могут также улучшить настроение, качество жизни и помочь при депрессии, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России

Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России

На данный момент на одном из них ожидают пропуска как легковые автомобили, так и фуры.

Читать полностью
США предупреждают о новой схеме мошенничества

США предупреждают о новой схеме мошенничества

В США Федеральная торговая комиссия предупредила о растущей угрозе мошенничества с использованием QR-кодов. Только за третий квартал 2023 года было выявлено более 60 тысяч случаев кражи личной информации или денег злоумышленниками.

Читать полностью

Общество

Врачи: качественная рыба способствует здоровью сердца и сосудов

Врачи: качественная рыба способствует здоровью сердца и сосудов

Врачи установили, что употребление качественной рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот омега-3. Специалисты рекомендуют употреблять две-три порции рыбы в неделю для обеспечения организма необходимыми жирными кислотами.

Читать полностью
В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp теперь позволяет закреплять сообщения в групповых чатах.

Читать полностью

Новости