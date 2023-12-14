Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия

Кардиолог Ксения Ерусланова подчеркнула, что физическая активность является ключом к долголетию, благотворно влияя на здоровье. Даже небольшое движение лучше, чем его отсутствие, и рекомендуется повышать интенсивность физической активности для достижения оптимальных результатов.

Эксперт отметила, что физическая активность эффективно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, гипертонии, диабета и других проблем. Регулярные упражнения могут также улучшить настроение, качество жизни и помочь при депрессии, сообщает МедЗдрав.Инфо.