Кардиолог выделила ключевой секрет долголетия

Кардиолог Ксения Ерусланова подчеркнула, что физическая активность является ключом к долголетию, благотворно влияя на здоровье. Даже небольшое движение лучше, чем его отсутствие, и рекомендуется повышать интенсивность физической активности для достижения оптимальных результатов.
Эксперт отметила, что физическая активность эффективно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, гипертонии, диабета и других проблем. Регулярные упражнения могут также улучшить настроение, качество жизни и помочь при депрессии, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Два пропускных пункта открываются на границе Финляндии и России
На данный момент на одном из них ожидают пропуска как легковые автомобили, так и фуры.
США предупреждают о новой схеме мошенничества
В США Федеральная торговая комиссия предупредила о растущей угрозе мошенничества с использованием QR-кодов. Только за третий квартал 2023 года было выявлено более 60 тысяч случаев кражи личной информации или денег злоумышленниками.
Врачи: качественная рыба способствует здоровью сердца и сосудов
Врачи установили, что употребление качественной рыбы способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы благодаря высокому содержанию полезных жирных кислот омега-3. Специалисты рекомендуют употреблять две-три порции рыбы в неделю для обеспечения организма необходимыми жирными кислотами.
В WhatsApp появилась новая функция
WhatsApp теперь позволяет закреплять сообщения в групповых чатах.