Жители Болгарии, согласно исследованиям Евростата, самые несчастные среди граждан стран ЕС. Только здесь уровень жизнь оценили менее, чем на шесть баллов по десятибалльной шкале. Остальные европейцы поставили более высокую оценку.

Средний балл оценки качества жизни, который выставили опрошенные, всего 5,7. Не так далеко ушли и жители Германии - там оценили уровень собственного счастья в 6,5 баллов.

Результаты похожего опроса в России были представлены Всероссийским центром изучения общественного мнения. Так, 82% участников исследования посчитали себя счастливыми людьми, из них 35% сообщили об этом с уверенностью.