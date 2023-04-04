Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 77,951
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.04.2023 : 84,6185
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:23

Боррель сообщил, что ЕС поддержит переход Украины на зелёную энергетику

Переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы будет протекать с поддержкой Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зелёной энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности"

Политик также отметил важность Украины, Молдавии и стран на западе Балкан для ЕС в вопросе энергетики.

Ранее от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль стало известно о планах Киева потратить $4 млрд на восстановление территорий, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.

Мир

Польский премьер Моравецкий: "Финляндия теперь в НАТО. Поздравляем!"

Теперь альянс состоит из 31 страны

Читать полностью

МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Меры будут комплексными

Читать полностью

Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

Читать полностью

Новости