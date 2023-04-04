Переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы будет протекать с поддержкой Евросоюза. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зелёной энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности"
Политик также отметил важность Украины, Молдавии и стран на западе Балкан для ЕС в вопросе энергетики.
Ранее от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль стало известно о планах Киева потратить $4 млрд на восстановление территорий, первые проекты планируется реализовать весной 2023 года.
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