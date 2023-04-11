Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 81,7441
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2023 : 89,1737
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:58

ЕС: воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года - таково предсказание европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)"

На данный момент количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось "перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны".

Стоит напомнить, что начало специальной военной операции на Украине послужила поводом для стран Запада закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.

Мир

Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине

У политика состоится встреча с премьер-министром страны и его замом Джастином Трюдо и Христей Фриланд

Читать полностью

В США предложили провести спецоперацию в Мексике против наркокартелей

Демократы против

Читать полностью

Общество

Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям

Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"

Читать полностью

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Новости