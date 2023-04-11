Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года - таково предсказание европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)"
На данный момент количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось "перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны".
Стоит напомнить, что начало специальной военной операции на Украине послужила поводом для стран Запада закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.
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