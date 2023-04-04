Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, сообщил о своем намерении совершить официальную поездку в Китай на следующей неделе. Политик также отметил, что власти Евросоюза таким решением направляют Пекину послание о необходимости "сделать вклад в справедливый мир".
"Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза... я также поеду на следующей неделе"
Рабочую поездку в КНР также в скором времени совершит президент Франции Эммануэль Макрон. Цель визита - предостеречь Пекин от предоставления военной помощи России.
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