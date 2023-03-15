ЕС может выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм

У Евросоюза есть все возможности для того, чтобы выделить €500 млн на производство боеприпасов калибра 155 мм для последующей отправки их Украине и пополнения запасов стран сообщества. Этой информацией поделилась на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

"Мы рассматриваем все варианты, включая использование бюджета ЕС, если потребуется. В частности, недавно мы вынесли на обсуждение акт об укреплении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. В соответствии с ним в краткосрочной перспективе €500 млн могут быть использованы для ускорения производства необходимых снарядов"

По словам Макгиннес, Еврокомиссия также готова предпринимать действия для привлечения средств частных компаний с целью увеличить объем производства боеприпасов.

Напомним, что 8 марта послы ЕС согласовали увеличение объема Европейского фонда мира на €2 млрд.