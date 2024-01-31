The Wall Street Journal пишет, что в ЕС активно ведется обсуждение увеличения военных бюджетов. На это страны побуждает все большая вероятность возвращения Трампа в кресло в Белом доме.
Экс-президент уже не раз критиковал позицию Евросоюза, считая расходы европейских стран на оборону недостаточными при чрезмерных военных бюджетах США. При этом чиновники ЕС пристально наблюдают за ситуацией в конгрессе США с выделением финансовой помощи Украине. Блокируют их именно партия республиканцев, где сейчас на праймериз лидирует Трамп.
Особенно перспективой президентства Трампа обеспокоены в Германии. Считается, что в этом случае основные траты на финансирование Киева лягут на немецких граждан.
Турция приняла решение снизить стоимость проживания в своих отелях на 20% в 2024 году
Это важное событие вызвало подготовку туроператоров к ожидаемому увеличению туристического потока из Российской Федерации.
Илон Маск не станет богаче на 56 млрд долл.
Акции Tesla упали на 3% после решения суда отменить денежный бонус для основателя и генерального директора компании Илона Маска. Последний не получит дополнительных почти 56 млрд долл. вознаграждения. Так решила судья штата Делавэр, заподозрив, что акционеры Tesla "чем то обязаны Маску", либо "поддались на его обаяние".
МВД не имеет ничего против SHAMANа
МВД поспешило опровергнуть фейк, направленный против знаменитого певца и композитора SHAMAN. Ранее его обвинили в симпатии к представителям нетрадиционной ориентации и оскорблении чувств верующих.
Гастроэнтеролог Байо объяснил, почему важно всегда завтракать
Завтрак поддерживает работу кишечника, стабилизирует гормональный фон и обеспечивает насыщение. Врач подчеркнул, что правильный завтрак должен включать белки, жиры и сложные углеводы. Он рекомендует яйцо всмятку для сохранения полезных витаминов и аминокислот.