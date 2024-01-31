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Перспектива возвращения Трампа в кресло президента испугала ЕС
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  • Опубликована сегодня в 16:36

Перспектива возвращения Трампа в кресло президента испугала ЕС

The Wall Street Journal пишет, что в ЕС активно ведется обсуждение увеличения военных бюджетов. На это страны побуждает все большая вероятность возвращения Трампа в кресло в Белом доме.

Экс-президент уже не раз критиковал позицию Евросоюза, считая расходы европейских стран на оборону недостаточными при чрезмерных военных бюджетах США. При этом чиновники ЕС пристально наблюдают за ситуацией в конгрессе США с выделением финансовой помощи Украине. Блокируют их именно партия республиканцев, где сейчас на праймериз лидирует Трамп.

Особенно перспективой президентства Трампа обеспокоены в Германии. Считается, что в этом случае основные траты на финансирование Киева лягут на немецких граждан.

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