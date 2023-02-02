Несмотря на все старания, Украина вряд ли присоединится к Европейскому Союзу в ближайшее время, пишет обозреватель и The Washington Post Эмили Раухала.

"Украинское правительство ожидает, что его пожелания насчет поставок истребителей и другого тяжелого вооружения, а также членство в ЕС в течение нескольких лет, будут исполнены. Но это не так. Скорее всего европейские политики только похвалят усилия Украины и попросят страну продолжать проводить реформы", — прокомментировала журналистка предстоящий визит руководства Евросоюза в Киев.

По ее словам, расхождение между надеждами Украины и возможностями ЕС будет продемонстрировано в полной мере. По мере того, как продолжаются боевые действия, некоторые политические и экономические обещания, особенно в отношении членства в ЕС, кажутся весьма невыполнимыми, считает обозреватель.