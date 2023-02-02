Вступление Украины в ЕС займет световые годы. Об этом написала французская газета Pais.

По данным газеты, евроинтеграцию Украины поддерживают в руководстве союза, но не лидеры отдельных государств. В частности против выступили Франция, Германия и Нидерланды.

"Если серьезно, евроинтеграция Украины займет световые годы", — приводит Pais слова неназванного европейского дипломата.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у Киева есть амбициозный план по вступлению страны в ЕС в течение двух лет. При этом газета Politico отметила, что в ЕС мало кто считает такой план реалистичным.