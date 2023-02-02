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  • Опубликована сегодня в 12:58

Европа уже помогла Украине на 50 млрд евро

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррельсообщил, что общая помощь Евросоюза Украине с начала конфликта составила уже 50 миллиардов евро.

"Прибыл в Киев, чтобы передать сильное послание ЕС украинцам. Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро. Европа была единой с Украиной и останется с вами для победы и восстановления страны", — написал Боррель в своем аккаунте в социальной сети.

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