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  • Опубликована сегодня в 18:59

Небензя поделился, сколько единиц тактического ядерного оружия США размещено в Европе

Оружие массового поражения уже находится на территории Европы: в ее пределах расположено до 150 единиц тактического ядерного оружия. Такой информацией поделился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

"По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб"

Модернизация соответствующих запасов, по словам Небензя, и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты.

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