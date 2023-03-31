Оружие массового поражения уже находится на территории Европы: в ее пределах расположено до 150 единиц тактического ядерного оружия. Такой информацией поделился постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

"По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб"

Модернизация соответствующих запасов, по словам Небензя, и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты.