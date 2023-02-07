В скором времени Европе придется выбирать сторону по мере нарастания конфликта между США и Китаем. Об этом пишет американская Politico.

По мнению автора материала Рикардо Борхеса де Кастро, реальность такова, что совсем скоро в мире возникнут только два полюса силы — США и Китай. При этом объединенной Европе так или иначе придется выбирать сторону, поскольку ее безопасность полностью зависит от поставок американских вооружений.

Инцидент с китайским метеорологическим зондом в американском воздушном пространстве произошел очень не вовремя, поскольку в начале этого года в Китай для налаживания отношений собирались приехать Жозеп Боррель и Эммануэль Макрон. На данный момент их визиты откладываются, отметил Борхес де Кастро.

Кроме того, по словам журналиста и руководителя программы "Европа в мире", ситуацию осложняет тот факт, что Пекин не желает оказать помощь Вашингтону и присоединиться к антироссийским санкциям из-за конфликта на Украине.