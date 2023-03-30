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  • Опубликована сегодня в 12:51

Глава ЕК прокоментировала, насколько значимы взаимоотношения между ЕС и Китаем

Евросоюз может полностью ощутить национальную безопасность и увидеть экономическое процветание только в случае урегулирования взаимоотношений с Китаем. По мнению глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен, их политическая связь с Пекином является "одной из самых сложных и важных", поэтому так необходимо наладить контакты с восточноазиатской страной.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях. На реализацию этих целей Еврокомиссия выделит €3,3 млн.

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