Евросоюз может полностью ощутить национальную безопасность и увидеть экономическое процветание только в случае урегулирования взаимоотношений с Китаем. По мнению глава ЕК Урсулы фон дер Ляйен, их политическая связь с Пекином является "одной из самых сложных и важных", поэтому так необходимо наладить контакты с восточноазиатской страной.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует укрепить потенциал представительства ЕС в Китае и усилить роль культуры во внешних отношениях. На реализацию этих целей Еврокомиссия выделит €3,3 млн.