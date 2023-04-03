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  • Опубликована сегодня в 14:48

Евросоюз вывез с Украины 47 млн тонн зерна

Украина отдала Евросоюзу 25 млн тонн зерна "по линиям солидарности", и еще 22 млн т в рамках "Черноморской инициативы". Этот показатель начинает отсчет с марта прошлого года по текущий момент. Об этом проинформировал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе.

По такому же маршруту в обратную стороны привозили "горючее, гуманитарную помощь и товары первой необходимости".

Ранее произошел политический диалог между замглавы российского МИД Сергеем Вершининым и заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, в ходе которого политики обсудили ход выполнения зерновой сделки.

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