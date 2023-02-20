"В ближайшие часы и дни" ЕС объявит новый согласованный пакет антироссийских санкций, предположительно, он будет готов к 24 февраля. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

"Черный" список может значительно пополниться: еще 59 официальных лиц России, включая отечественного омбудсмена Татьяну Москалькову, главу Россотрудничества Евгения Примакова и ещё нескольких российских чиновников, окажутся под статусом недоброжелателя.