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  • Опубликована сегодня в 21:38

Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы

Представитель Еврокомиссии (ЕК) - комиссар по экономике Паоло Джентилони - заявил о вероятности риска дефицита поставок газа в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы"

Еврокомиссия не отказалась бы от запуска механизма совместных закупок газа до конца первого квартала, который помог в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме.

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