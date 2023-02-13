Представитель Еврокомиссии (ЕК) - комиссар по экономике Паоло Джентилони - заявил о вероятности риска дефицита поставок газа в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы"

Еврокомиссия не отказалась бы от запуска механизма совместных закупок газа до конца первого квартала, который помог в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме.