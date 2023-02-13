Представитель Еврокомиссии (ЕК) - комиссар по экономике Паоло Джентилони - заявил о вероятности риска дефицита поставок газа в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Недостаток поставок может вновь возникнуть в ближайшие месяцы"
Еврокомиссия не отказалась бы от запуска механизма совместных закупок газа до конца первого квартала, который помог в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме.
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