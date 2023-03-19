В Европе не говорят всю правду о войне, которую ведут США и НАТО, заявил евродепутат Мик Уоллес.
"Разжигателям войны в Европарламенте неудобно говорить правду о глупой прокси-войне США и НАТО. Они готовы бесконечного накачивания Украины оружием, обрекающего на смерть множество украинцев", — написал Уоллес в социальной сети, передает российской информационное агентство "Новости".
Ранее евродепутат заявил, что существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, а также призвал прекратить прокси-войну на Украине.
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