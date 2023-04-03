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  • Опубликована сегодня в 14:31

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля 2022 года

Торги на Мосбирже, проводимые 3 апреля, закончились новыми показателями курса евро: к текущему моменту он превышает 85 рублей, такой показатель впервые с апреля 2022 года.

По данным на 13:52 мск, курс евро поднимался до 85,03 руб., к 13:57 мск он находится на уровне 84,97 руб.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сказав, что "налоговый период в России завершён: сейчас компании-импортёры больше закупают валюты, чем продают, основные выплаты, которые обычно поддерживают рубль, начнутся в последнюю декаду месяца".

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