Торги на Мосбирже, проводимые 3 апреля, закончились новыми показателями курса евро: к текущему моменту он превышает 85 рублей, такой показатель впервые с апреля 2022 года.

По данным на 13:52 мск, курс евро поднимался до 85,03 руб., к 13:57 мск он находится на уровне 84,97 руб.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сказав, что "налоговый период в России завершён: сейчас компании-импортёры больше закупают валюты, чем продают, основные выплаты, которые обычно поддерживают рубль, начнутся в последнюю декаду месяца".