Торги на Мосбирже, проводимые 3 апреля, закончились новыми показателями курса евро: к текущему моменту он превышает 85 рублей, такой показатель впервые с апреля 2022 года.
По данным на 13:52 мск, курс евро поднимался до 85,03 руб., к 13:57 мск он находится на уровне 84,97 руб.
Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сказав, что "налоговый период в России завершён: сейчас компании-импортёры больше закупают валюты, чем продают, основные выплаты, которые обычно поддерживают рубль, начнутся в последнюю декаду месяца".
Саммит БРИКС в 2024 году пройдёт в Казани
Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным
Столтенберг заявил о возможном "переносе" украинского конфликта в Восточную Азию
Сближение Китая и России может повторить в Восточной Азии то, что произошло в Украине. Об заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе.
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На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.
Психиатр рассказал о появлении зависимостей у людей
Количество различных зависимостей увеличивается каждый день. Об этом рассказал врач психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин.